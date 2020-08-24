Son dakika haberi | Siirt'te PKK operasyonunda 8 tutuklama
Son dakika haberi... SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
24.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:57
SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yardım sağladıkları belirlenen H.T., S.B., İ.İ., H.B., F.T., M.A., B.B. ve Z.E. isimli şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Ağustos günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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Kaynak: DHA