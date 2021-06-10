Son dakika haberi | Siirt'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi | Siirt'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Siirt'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat toprağa verildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat toprağa verildi.

Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan Köyü Değirmentaşı Üs Bölgesi'ne düzenlenen, güvenlik korucusu Sıddık Bulut'un ağır yaralandığı saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Babat'ın (40) cenazesi, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından helikopter ile Doğan köyüne getirildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve yetkililerin omuz verdiği 10 çocuk babası Babat'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Vali Hacıbektaşoğlu ve yetkililer, gözyaşı döken şehidin yakınlarını teskin etmeye çalıştı.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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