Son dakika haberi... Siirt'te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Bir son dakika haberine göre SİİRT'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
20.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:59
SİİRT'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yardım sağladıkları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kapsamda harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Kaynak: DHA