Son dakika haberi... Siirt'te küçükbaş hayvan taşıyan tır devrildi: 3 kişi yaralandı, 70 koyun telef oldu Bir son dakika haberine göre Siirt'in Baykan ilçesinde küçükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı, 70 koyun telef oldu.

Siirt'in Baykan ilçesinde küçükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı, 70 koyun telef oldu. Alınan bilgiye göre, Van'dan Şırnak'a küçükbaş hayvan taşıyan R.E. idaresindeki 20 V 8218 plakalı tır, Bitlis-Baykan kara yolunun Şekerim mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü R.E. ile M.O. ve H.G. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinde kaldırıldığı Baykan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada tırda bulunan 450 küçükbaş hayvandan 70'inin telef olduğu belirtildi. Kaynak: AA