Son dakika haberi: Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı
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Son dakika haberi: Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı

06.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:39
Son dakika haberi: Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart'a kadar ara verildi.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart'a kadar ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındı.

Buna göre, sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart'a kadar ara verilmesi, tüketime sunulan şehir içme sularının yeterli ve düzenli olarak sağlanması ile şebekenin uç noktalarında bakiye klor miktarının ayarlanarak dezenfeksiyon yapılması kararlaştırıldı.

Kararda, çöplerin daha düzenli ve zamanında toplanmasına, yağışlı havalarda kentteki kanalizasyon logarlarının tıkanmaması için temizletilmesi ve kurumların yaptıkları çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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