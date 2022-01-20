Son dakika haberi | Siirt'te kardan yolu kapanan köydeki kadın hastayı UMKE hastaneye nakletti - Haberler
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Son dakika haberi | Siirt'te kardan yolu kapanan köydeki kadın hastayı UMKE hastaneye nakletti

Son dakika haberi | Siirt'te kardan yolu kapanan köydeki kadın hastayı UMKE hastaneye nakletti
AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Siirt'in Kurtalan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki 87 yaşındaki kadın hastayı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ulaşarak hastaneye götürdü.

KURTALAN, SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki 87 yaşındaki kadın hastayı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ulaşarak hastaneye götürdü.

İlçedeki yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsal Aydemir köyünde yaşayan 87 yaşındaki Durriye Demiray'ın solunum sıkıntısı çekmesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Harekete geçen UMKE personeli bölgeye ulaşarak hastaya ilk müdahaleyi köyde yaptı.

UMKE personeli tarafından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan Demiray'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dakika haberi | Siirt'te kardan yolu kapanan köydeki kadın hastayı UMKE hastaneye nakletti

Son dakika haberi | Siirt'te kardan yolu kapanan köydeki kadın hastayı UMKE hastaneye nakletti

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kurtalan, Siirt, kar, Güncel, Haber

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