Son dakika haberi! Siirt'te işçilerin zorlu ramazan mesaisi
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Son dakika haberi! Siirt'te işçilerin zorlu ramazan mesaisi

Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Siirt'te işçilerin zorlu ramazan mesaisi

Son dakika haber... Siirt'te bazı iş kollarında çalışanlar, ramazanda da ekmek parası kazanmak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alarak mesaisini sürdürüyor.

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Siirt'te bazı iş kollarında çalışanlar, ramazanda da ekmek parası kazanmak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alarak mesaisini sürdürüyor.

Yüksek ısıya aldırış etmeden ekmek üreten fırın çalışanları ile inşaat işçileri ve çobanlar, zorluklara rağmen iftar saatine kadar çalışıyor.

Fırın işletmecisi Talat Arslan, AA muhabirine, vatandaşların mağdur olmaması için ramazan ayında vardiyalı olarak 24 saat hizmet verdiklerini söyledi.

Fırın sıcaklığına rağmen vatandaşlara hizmet ettiklerini dile getiren Aslan, "Ramazanda işçiler oruçlu olduğu için çok yoruluyorlar. Yorulmamıza rağmen sırf vatandaşlarımız bu ayda mağdur olmasınlar, sıcak ekmeğe ulaşsınlar diye gece gündüz çalışıyor ve pide çeşitleri çıkarıyoruz." dedi

35 yıllık fırıncı Abdurrahman Baytekin de fırındaki 200 derece sıcaklığa rağmen oruç tutmaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Baytekin, geçen yıllara oranla ramazan ayının bu yıl ilkbahara denk gelmesinden dolayı daha serin bir hava olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sabah erken saatlerinde başlayarak sahura kadar ekmek, pide ve simit çıkarıyoruz. Ramazan bu yıl serin geçiyor. Ancak fırın başında olduğumuz için çok etkileniyoruz. Çünkü buranın sıcaklığı 200 dereceyi geçiyor. Geçen yıllarda da çok yoruluyorduk, bu yıl havalar biraz daha serin geçtiği için fazla zorlanmıyoruz."

İnşaat işçisi Mirza Özer ise kum ve tuğla taşıyarak ailesinin rızkını çıkardığını dile getirerek, "Uzun yıllar inşaatta çalışıyorum. Birkaç yıl öncesine göre bu yıl ramazan daha serin geçmesine rağmen yine de çalışmakta zorlanıyoruz. Çabuk susuyoruz. Ekmek parası için her türü zorluğa katlanıyoruz." diye konuştu.

Koyunlarını otlatan Hasan Sevim de sabah erken saatlerde ovalarda hayvan otlattıklarını belirterek, hava serin olduğu için geçen yıllara oranla bu yıl ramazanda zorlanmadıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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