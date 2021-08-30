Son dakika haberi... Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne 1 milyon yavru sazan bırakıldı
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Son dakika haberi... Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne 1 milyon yavru sazan bırakıldı

Son dakika haberi... Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne 1 milyon yavru sazan bırakıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Siirt'te, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne 1 milyon yavru sazan takviyesi yapıldı.

Siirt'te, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne 1 milyon yavru sazan takviyesi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şanlıurfa Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünce üretilen 1 milyon yavru sazan Siirt'e gönderildi.

Yavru sazanlar, merkeze bağlı Zorkaya köyü mevkisinde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne bırakıldı.

Proje ile su ürünleri kaynaklarının zenginleştirilmesi, gölet ve barajlardaki balık stokların arttırılması, korunması ve ekonomik değeri yüksek balık türlerinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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