Son dakika haberi! Siirt'te hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
11.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:50
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Naci Kılınç idaresindeki 72 DA 606 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Kurtalan kara yolu Üçyol mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Kılınç'ın yanı sıra eşi Lalihan ve Tamer Kılınç, Barış Beydoğan ile Rıdvan İnan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Lalihan Kılınç, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA