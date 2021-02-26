Son dakika haberi | Siirt'te Gara şehidi Sungur'un ailesine şehadet belgesi verildi

Son dakika gelişmesine göre Siirt'te, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşlarından Jandarma Er Süleyman Sungur'un ailesine şehadet belgesi verildi.

Siirt'te, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşlarından Jandarma Er Süleyman Sungur'un ailesine şehadet belgesi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile şehidin ailesini ziyaret etti.

Ziyarette aileye, Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen şehadet belgesi verildi.

Şehidin ailesiyle sohbet eden Hacıbektaşoğlu, Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan taziye mesajını baba Salih Sungur'a iletti.

Sungur'un en ulvi makam olan şehitlik mertebesine eriştiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Şehidimize Allah'tan rahmet, siz değerli yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah ruhunu şad eylesin. Onun aziz hatırasını her zaman yaşatacağız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz