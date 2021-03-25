Son dakika haberi! Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Son dakika haberi! Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberi: Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aydınlar Caddesi'nde iş hanının zemin katındaki terzi dükkanından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, kapısını levye ile açtıkları iş yerindeki yangını büyümeden söndürdü.

Yangın iş yerinde zarara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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