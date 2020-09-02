Son dakika haberi! Siirt'te ağaçlık alanda yangın: Fıstık ağaçları zarar gördü Son dakika 3. sayfa haberi: Siirt'in Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında 5 dönüm alan kül olurken, çok sayıda fıstık ağacı zarar gördü.

İkizbağlar köyünde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangının yoğunlaştığı bölgeye müdahale edilemezken, alevler sebebi ile çok sayıda fıstık ağaçları zarar gördü. Yangın itfaiye personelinin çabaları sonucu diğer bahçelere sıçramadan söndürüldü. Yangında 5 dönümlük arazideki yetişkin fıstık ağaçları zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA