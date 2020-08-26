Son dakika haberi... Siirt'te 5 firari hükümlü, JASAT tarafından yakalandı Son dakika haberleri... SİİRT'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

SİİRT'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen JASAT ekipleri, Kurtalan ilçesinde düzenledikleri operasyonla 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçlarından haklarında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E., A.E., S.E., E.E. ve F.E.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 firari hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA