Son dakika haberi... Siirt'te 5 bin fidan toprakla buluşturuldu

Siirt'te Polis Özel Harekat Eğitim Atış Poligonu alanına 5 bin fidan dikildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Siirt Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, daha yeşil ve yaşanılabilir bir Siirt için başlattıkları ağaçlandırma çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Siirt Belediyesi ve diğer ilgili kurumlarla birlikte 2021 yılında 500 bin fidanını daha toprakla buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, ağaç dikimi ve ormanların korunmasının öncelikli görevleri olduğunu belirtti.

Hacıbektaşoğlu, "Bu topraklar bize atalarımızın emaneti olduğu kadar çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Çocuklarımıza yaşanabilir, temiz bir çevre ve yemyeşil bir ülke bırakmak hepimizin asli görevidir. Tüm enerjimizle şehrimizde fidanları toprakla buluşturmak için harcayacağız." dedi.

Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz