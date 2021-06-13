Son dakika haberi: Siirt Özel İdarespor'da yetenekli çocukların futbola kazandırılması için altyapı seçmeleri yapıldı

Son dakika haberler... Siirt Özel İdarespor'da altyapı seçmeleri yapıldı.

Siirt Özel İdarespor'da altyapı seçmeleri yapıldı.

Altyapı sorumlusu Zülfikar Tükenmez, seçmelere 120 çocuğun katıldığını belirterek, 5 etapta yapılan seçmelerde yetenekli çocukların altyapı takımlarına dahil edileceğini söyledi.

Tükenmez, "8-10 yaş grubuna yönelik altyapı seçmelerine yoğun bir talep yaşandı. Seçmelerde yetenekli çocuklar motorik becerilerine göre ve performans testlerinden geçirildikten sonra akademik birimlerde oynatılacak. Çalışmalar İl Özel İdaresi Spor Tesislerinde belli bir program dahilinde yapılacak. Bölgede çok yetenekli çocuklar var. Onları futbola kazandırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Altyapının spor malzemelerini üstlenen iş adamı Zekeriya Altınkum da takıma imkanlar ölçüsünde destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz