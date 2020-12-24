Siirt merkezli narko kafes operasyonları: 35 tutuklama
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Siirt merkezli narko kafes operasyonları: 35 tutuklama

24.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:21

Siirt merkezli 12 ilde düzenlenen narko kafes operasyonunda gözaltına alınan 77 kişiden 35'i tutuklandı.

Siirt merkezli 12 ilde düzenlenen narko kafes operasyonunda gözaltına alınan 77 kişiden 35'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik Siirt, Batman, İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla, Ankara, Çanakkale, Hatay, Bingöl, Edirne ve Kayseri'de haklarında yakalama kararı çıkarılan 77 şüphelinin yakalanmasına için "narko kafes 1 ve narko kafes 2 operasyonları" düzenledi.

Toplam 933 güvenlik görevlisinin katılımıyla 26 Kasım-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonda 77 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 69 kilogram esrar, 3 bin 806 uyuşturucu hap, 240 gram eroin, 106 gram metamfetamin, 300 gram kenevir tohumu, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 13 tabanca ve 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 138 fişek, 16 şarjör, 2 muşta, FETÖ'ye ait 2 yasaklı yayın, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası, 4 sahte banknot ile 80 dijital materyal ele geçirildi.

Siirt'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklandı, 38'i serbest bırakıldı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 4 zanlının ise işlemine henüz başlanmadı.

Siirt merkezli narko kafes operasyonları: 35 tutuklama
Siirt merkezli narko kafes operasyonları: 35 tutuklama
Siirt merkezli narko kafes operasyonları: 35 tutuklama
Siirt merkezli narko kafes operasyonları: 35 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı

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