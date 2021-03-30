Son dakika haberi: Siirt merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 17 gözaltı
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Son dakika haberi: Siirt merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 17 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Siirt merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haber: Siirt merkezli 3 ilde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı.

Siirt merkezli 3 ilde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Siirt merkezli Şırnak ve Batman'da kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli şahıs hakkında aldırılan arama ve el koyma kararına istinaden daha önce belirlenen adreslerde 30 Mart 2021 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Siirt'te 6, Şırnak'ta 9, Batman'da 2 kişi olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alınmış olup, 5 şüpheliye yönelik arama işlemlerine devam edilmektedir. Yapılan aramalarda bin 900 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara, 900 paket elektronik sigara tütünü ve 19 adet değişik markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkındaki soruşturma işlemlerine devam edilmektedir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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