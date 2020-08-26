Son dakika haberi... Siirt Emniyeti ikna etti, 2 terörist teslim oldu
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Son dakika haberi... Siirt Emniyeti ikna etti, 2 terörist teslim oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olan 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristle ilgili adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Son dakika haberi... Siirt Emniyeti ikna etti, 2 terörist teslim oldu
26.08.2020 00:19 | Son Güncelleme: 26.08.2020 00:23

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olan 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristle ilgili adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik ikna çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğünce, ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldığı, terör örgütü adına Irak ülkesinin kuzeyinde silahlı faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan 2 örgüt mensubunun teslim olmaları sağlanmış olup, M.A. isimli erkek örgüt mensubunun 'Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arandığı' anlaşılmıştır. Söz konusu örgüt mensuplarıyla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - SİİRT

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Kaynak: İHA

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