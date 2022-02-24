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Son dakika haberi! Siirt Emniyet Müdürlüğünden toplumsal olaylara müdahale tatbikatı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Son dakika haberi! Siirt Emniyet Müdürlüğünden toplumsal olaylara müdahale tatbikatı

Son dakika gündem haberi... Siirt'te toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı.

SİİRT (AA) - Siirt'te toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri personelinden oluşan 8 TOMA ve 130 kişiyle Özel Harekat Atış Poligonunda tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta senaryo gereği 60 kişilik korsan gösteri yapan gruba, tazyikli su ve gaz kullanılarak müdahale edildi.

Ekipler, gösteriye katılan grubu gözaltına aldı.

Tatbikatı izleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kentin huzur ve güvenliği için büyük fedakarlık göstererek gece gündüz çalışan tüm güvenlik birimlerini kutladı.

Tatbikatı İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve öğrenciler de izledi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tatbikat, Siirt, Güncel, Haberler

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