Son dakika haberi... Siirt Belediyesinden yetim çocukların bulunduğu ailelere ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Siirt Belediyesinden yetim çocukların bulunduğu ailelere ziyaret

Son dakika haberi... Siirt Belediyesinden yetim çocukların bulunduğu ailelere ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Siirt Belediyesince yetim çocukların bulunduğu ailelere yönelik ziyaret gerçekleştirildi.

Siirt Belediyesince yetim çocukların bulunduğu ailelere yönelik ziyaret gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, kentte tespit edilen aileleri ziyaret ederek, pasta ikramında bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aytek, Başkan danışmanı Mehmet Şefik Erden ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci ile gerçekleştirdiği ziyarette ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Özcan Deniz Uraz Kaygılaroğlu
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Siirt Belediyesinden yetim çocukların bulunduğu ailelere ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:38:16. #1.14#

title