Son dakika haberi! Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat'taki yangına müdahalede bulundu
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Son dakika haberi! Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat'taki yangına müdahalede bulundu

Son dakika haberi! Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat'taki yangına müdahalede bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için ekiplerini bölgeye sevk eden Siirt Belediyesi, yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için ekiplerini bölgeye sevk eden Siirt Belediyesi, yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın söndürme faaliyetlerine destek için gönderilen 11 personel, 4 araç ve 1 iş makinesinden oluşan itfaiye ekibi, yangına müdahale noktasında da kriz yönetim merkezi koordinasyonunda hareket ederek, itfaiye araçlarına su taşıma, söndürme ile soğutma çalışmalarına katılarak, destek veriyor. Ekipler yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - SİİRT

Son dakika haberi! Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat'taki yangına müdahalede bulundu
Son dakika haberi! Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat'taki yangına müdahalede bulundu
Son dakika haberi! Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat'taki yangına müdahalede bulundu
Son dakika haberi! Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat'taki yangına müdahalede bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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