Son dakika haberi: Sığacık'ta suların yükselmesi ile arabasında mahsur kalan vatandaşın zor anları
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Son dakika haberi: Sığacık'ta suların yükselmesi ile arabasında mahsur kalan vatandaşın zor anları

03.11.2020 08:37 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:42

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçedeki su taşkını sırasında 62 yaşındaki Ayhan Köksal arabasında mahsur kaldığı anları cep telefonu ile görüntüledi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçedeki su taşkını sırasında 62 yaşındaki Ayhan Köksal arabasında mahsur kaldığı anları cep telefonu ile görüntüledi.

Son dakika haberi: Sığacık'ta suların yükselmesi ile arabasında mahsur kalan vatandaşın zor anları
Son dakika haberi: Sığacık'ta suların yükselmesi ile arabasında mahsur kalan vatandaşın zor anları
Son dakika haberi: Sığacık'ta suların yükselmesi ile arabasında mahsur kalan vatandaşın zor anları
Son dakika haberi: Sığacık'ta suların yükselmesi ile arabasında mahsur kalan vatandaşın zor anları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Köksal

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