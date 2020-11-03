Son dakika haberi: Sığacık'ta suların yükselmesi ile arabasında mahsur kalan vatandaşın zor anları

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçedeki su taşkını sırasında 62 yaşındaki Ayhan Köksal arabasında mahsur kaldığı anları cep telefonu ile görüntüledi.