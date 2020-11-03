Son dakika haberi: Sığacık'ta suların yükselmesi ile arabasında mahsur kalan vatandaşın zor anları
03.11.2020 08:37 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:42
Bir son dakika haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçedeki su taşkını sırasında 62 yaşındaki Ayhan Köksal arabasında mahsur kaldığı anları cep telefonu ile görüntüledi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçedeki su taşkını sırasında 62 yaşındaki Ayhan Köksal arabasında mahsur kaldığı anları cep telefonu ile görüntüledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Köksal