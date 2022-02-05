Son dakika haberi... Sıfır atık sayesinde kazandığı parayı ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan Nuray Arslan, sıfır atık projesi sayesinde kazandığı paraları ihtiyaç sahibi öğrencilerin eksiklerini gidermek için kullandı.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında atık kartında puan toplama sistemiyle biriktirdiği puanları TL'ye çeviren Arslan, bu parayı ilçedeki Orhangazi Ortaokulu'na teslim etti.

İlçede esnaflık yapan Arslan, proje kapsamında yürüttüğü çalışmada örnek bir davranış sergiledi. Geri dönüşüm sayesinde biriken parayla ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olan Arslan'a, Orhangazi Ortaokulu idarecileri bu mutluluğa vesile olduğu için tebriklerini iletti. - ANKARA