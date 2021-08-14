Son dakika haberi: Şiddetli yağış Ardahan'da sel ve heyelana neden oldu
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Son dakika haberi: Şiddetli yağış Ardahan'da sel ve heyelana neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Şiddetli yağış Ardahan'da sel ve heyelana neden oldu Göle -Kars yolu heyelan nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapandı Ardahan'da dolu yağışıyla birlikte etkili olan sağanak sele neden oldu.

Şiddetli yağış Ardahan'da sel ve heyelana neden oldu

Göle -Kars yolu heyelan nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapandı

ARDAHAN - Ardahan'da dolu yağışıyla birlikte etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı evleri su bastı, tarım arazileri ve yollar zarar gördü.

Kentte yaklaşık 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak sebebiyle biriken sular bir süre sonra sele dönüştü. Dolu yağışıyla birlikte etkisini arttıran sağanak nedeniyle bir çok evi su bastı. Özellikle Göle ilçesinde etkili olan sel sebebiyle ilçeye bağlı Kuytuca, Toptaş köyleri ile Ardahan Merkeze bağlı Sulakyurt köyündeki bazı evlerin alt katlarını su bastı, köylerin yolları da selin getirdiği birikintiler yüzünden hasar gördü. Selden dolayı bölgedeki bazı tarım arazilerinde de hasar oluştu.

Göle-Kars Devlet Karayolu Balçeşme mevkiinde ise, ani sağanak yağış nedeniyle tepelik kısımda bulunan toprak ve taşların yola sürüklenmesi sonucu heyelan meydana geldi. Karayolu, Jandarma asayiş ile Jandarma trafik timleri kontrolünde geçici olarak trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

Son dakika haberi: Şiddetli yağış Ardahan'da sel ve heyelana neden oldu
Son dakika haberi: Şiddetli yağış Ardahan'da sel ve heyelana neden oldu
Son dakika haberi: Şiddetli yağış Ardahan'da sel ve heyelana neden oldu
Son dakika haberi: Şiddetli yağış Ardahan'da sel ve heyelana neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız

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