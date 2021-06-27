SICAKTAN BUNALINCA DİNLENMEK İÇİN OTURDUĞU YERDE ÖLDÜ
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SICAKTAN BUNALINCA DİNLENMEK İÇİN OTURDUĞU YERDE ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da sıcaktan bunalıp, sokaktaki bir binanın önünde dinlenen Sedat Kabakçı (55), kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da sıcaktan bunalıp, sokaktaki bir binanın önünde dinlenen Sedat Kabakçı (55), kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 620 Sokak'ta, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Sedat Kabakçı, görgü tanıklarının ifadesine göre, aşırı sıcaktan bunalıp sokaktaki bir binanın önüne dinlenmek için oturdu. Bir süre sonra Kabakçı'nın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi Kabakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi, polis de olay yerini güvenlik şeridiyle çevirip incelemede bulundu. Sedat Kabakçı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SICAKTAN BUNALINCA DİNLENMEK İÇİN OTURDUĞU YERDE ÖLDÜ
SICAKTAN BUNALINCA DİNLENMEK İÇİN OTURDUĞU YERDE ÖLDÜ
SICAKTAN BUNALINCA DİNLENMEK İÇİN OTURDUĞU YERDE ÖLDÜ
SICAKTAN BUNALINCA DİNLENMEK İÇİN OTURDUĞU YERDE ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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