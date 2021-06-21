Son dakika haberi... Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor
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Son dakika haberi... Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor

Son dakika haberi... Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... Muş'ta aşırı sıcakların etkisini göstermesiyle bunalan çocuklar, Karasu Nehri'nde tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalışıyor.

Muş'ta aşırı sıcakların etkisini göstermesiyle bunalan çocuklar, Karasu Nehri'nde tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalışıyor.

Kentte hava sıcaklığının 36 derecenin üzerine çıkmasıyla Hasköy ilçesine bağlı Koç köyündeki çocuklar, Karasu Nehri üzerindeki yaklaşık 5 metrelik köprüden tehlikeli bir şekilde suya atlıyor. Hayvanlara bakan ve tarlada çalışırken sıcaktan bunalan çocuklar, günün 3 saatini tehlikeye aldırış etmeden nehirde geçiriyor.

Havaların çok sıcak olduğunu belirten çocuklardan Süleyman Gürbüz, "Hava çok sıcak ve tarlada çalışıyoruz. Serinlemek için de Karasu Nehri'ne giriyoruz. Suda hem serinliyoruz hem de eğleniyoruz. Özellikle tarlada çalışırken ve evde otururken bunalıyoruz. İşi bıraktıktan sonra hemen serinlemek için buraya geliyoruz ve suya giriyoruz. Suya girmekten keyif alıyoruz" dedi.

Akif Gürbüz ise havaların gittikçe sıcak olmaya başladığını ifade ederek, "Arkadaşlarla birlikte buraya gelip Karasu Nehri'ne giriyoruz. Yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden balıklama atlıyoruz. Tehlikeli olduğunu biliyoruz ama eğlenceli oluyor" diye konuştu. - MUŞ

Son dakika haberi... Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor
Son dakika haberi... Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor
Son dakika haberi... Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor
Son dakika haberi... Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor
Son dakika haberi... Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor
Son dakika haberi... Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor
Son dakika haberi... Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor
Son dakika haberi... Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor
Son dakika haberi... Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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