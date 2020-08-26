HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi... Sıcak kazan ve pekmez Samsun simidini vazgeçilmez yapıyor

Bir son dakika haberine göre Samsun'un tescilli lezzetlerinden birisi olan Samsun simidi, sıcak kazanda yapılması ve diğer özellikleriyle diğer illerde yapılan simitlerden 1 adım öne çıkıyor.

Son dakika haberi... Sıcak kazan ve pekmez Samsun simidini vazgeçilmez yapıyor
26.08.2020 08:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:51

Samsun'un tescilli lezzetlerinden birisi olan Samsun simidi, sıcak kazanda yapılması ve diğer özellikleriyle diğer illerde yapılan simitlerden 1 adım öne çıkıyor.

Malzemesinden pişirilmesine kadar bir takım değişiklikler gösteren Samsun simidi, lezzet olarak da diğer simitlerden çok büyük farklılık gösteriyor. Samsun simidinin mayası olabildiğince az ve mayalanma süresi kısa tutuluyor. Yarı sert hamur, sıcak dut pekmezi kazanında karıştırılarak, bol miktarda susam kullanılmasının ardından fırına atılıyor. Lezzet ve görüntü olarak diğer illerde ve ülkelerde yapılan simitlere benzemeyen Samsun simidi, yurt dışından ve şehir dışından gelen turistler tarafından da oldukça beğeniliyor.

"Samsun simidi sıcak dut pekmezi kazanında, diğerleri ise soğuk kazanda yapılıyor"

Samsun simidine lezzet katan etmenleri aktaran 20 yıldır Samsun'da simit yapan Ayhan Bozdoğan, "Samsun simidi dut pekmezi ile yapılır. Hamura kıvamı verildikten sonra yuvarlak şekilde bağlıyoruz. Daha sonra da kaynar dut pekmezi kazanına atıyoruz. Burada biraz tutulduktan sonra bol miktarda susam ekleyerek fırında pişiriyoruz. Diğer bölgelerde yapılan simitler soğuk pekmez kazanına atılıyor. O yüzden Samsun simidi gibi çıtır ve lezzetli olmuyor. Sıcak kazan başka bölgelerde de denendi ama Samsun'daki gibi lezzetli olmadı. Soğuk kazanda yapılan simitler yumuşak olur. Samsun simidinden daha çok sütlü simide benzer" dedi.

"Samsun'da simide 'Susamlı İskender' derler"

Bursa'nın İskenderi olduğu gibi Samsun'da da bolca tüketilen Samsun simidine 'susamlı İskender' denildiğini ifade eden vatandaşlar ise "Birçok ilde simit yedik. Samsun simidinin lezzetini başka hiçbir yerde bulamadık. Samsun simidi taze ve çıtır oluyor. Samsun'da meşhur bir laf vardır. Burada simide, 'susamlı İskender' derler" diye konuştular.

Simit satan seyyar satıcılar ise Samsun simidine özellikle yurt içinden ve yurt dışından gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Coğrafi işaret olarak da 20 Mart 2017 tarihinde 176 sayılı kararla mahreç türünde tescillenmiş olan Samsun simidini özel kılan en önemli özelliği ise sıcak çay ve peynir eşliğindeki dost sohbetlerinde tüketilmesi. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 3. Sayfa
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi...
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi Magazin
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu Politika
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Meteorolojiden sağanak uyarısı! 3 bölge için uyarı yapıldı Güncel
Meteorolojiden sağanak uyarısı! 3 bölge için uyarı yapıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Magazin
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Gözü dönmüş hırsızlar, yangına müdahale eden itfaiye erlerine ateş açtı 3. Sayfa
Gözü dönmüş hırsızlar, yangına müdahale eden itfaiye erlerine ateş açtı
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'nin ayrılık talebi sonrasında istifa kararı aldı
Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'nin ayrılık talebi sonrasında istifa kararı aldı
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
Antalya'da köpük partileri yasaklandı
Antalya'da köpük partileri yasaklandı
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Berat Albayrak Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Kenan Doğulu Deniz Akkaya Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Metin Oktay Eddie Newton Mustafa Cengiz Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza Türk Şehit Giresun
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Sıcak kazan ve pekmez Samsun simidini vazgeçilmez yapıyor - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 09:06:43. #1.15#
title