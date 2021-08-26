SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kurdukları internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım-satımı yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kurdukları internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım-satımı yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kurdukları internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım-satımı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul'da 21 ve Gaziantep'te bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mobil jammerlerin de kullanıldığı operasyon sonucu, 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı