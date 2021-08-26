SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kurdukları internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım-satımı yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kurdukları internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım-satımı yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kurdukları internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım-satımı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul'da 21 ve Gaziantep'te bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mobil jammerlerin de kullanıldığı operasyon sonucu, 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mesut Akusta Deniz Akkaya Merve Boluğur Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Enner Valencia Hikmet Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 11:46:16. #1.14#

title