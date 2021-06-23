Son dakika haberi: Seyyar karpuzcu cezaya sinirlenip karpuzu bedava dağıttı

Son dakika yaşam haberi: Burdur'da seyyar karpuz satıcısı, belediyenin yazdığı cezalara kızıp aracında bulunan karpuzları yoldan geçen vatandaşlara bedava dağıttı.

Burdur'da seyyar karpuz satıcısı, belediyenin yazdığı cezalara kızıp aracında bulunan karpuzları yoldan geçen vatandaşlara bedava dağıttı.

Burdur'un Bucak ilçesi Sanayi Sitesi'nde seyyar karpuz satışı yapan Adem B.'ye belediye tarafından izinsiz karpuz sattığı gerekçesiyle 153 TL ceza yazıldı. Cezaya itiraz eden karpuz satıcısı, sinirlenip karpuzu yoldan geçenlere bedava dağıtmaya başladı. Karpuzu parayla satmayacağına yemin ettiğini söyleyen Adem B, "Ben bu karpuzları satmayacağım, o cezayı da ödeyeceğim" diye sitem etti. Seyyar satıcının ayrıca iki manav dükkanı olduğu, uyarılmasına rağmen seyyar satıcılık yapmaya devam ettiği öğrenildi.

Seyyar satıcının dağıttığı karpuzları alan bazı vatandaşlar karpuzun ücretini ödemek istese de Adem B. kabul etmedi. Karpuzcunun bedava dağıttığı karpuzlar ise vatandaşa yaradı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı