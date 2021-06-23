Son dakika haberi: Seyyar karpuzcu cezaya sinirlenip karpuzu bedava dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Seyyar karpuzcu cezaya sinirlenip karpuzu bedava dağıttı

Son dakika haberi: Seyyar karpuzcu cezaya sinirlenip karpuzu bedava dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi: Burdur'da seyyar karpuz satıcısı, belediyenin yazdığı cezalara kızıp aracında bulunan karpuzları yoldan geçen vatandaşlara bedava dağıttı.

Burdur'da seyyar karpuz satıcısı, belediyenin yazdığı cezalara kızıp aracında bulunan karpuzları yoldan geçen vatandaşlara bedava dağıttı.

Burdur'un Bucak ilçesi Sanayi Sitesi'nde seyyar karpuz satışı yapan Adem B.'ye belediye tarafından izinsiz karpuz sattığı gerekçesiyle 153 TL ceza yazıldı. Cezaya itiraz eden karpuz satıcısı, sinirlenip karpuzu yoldan geçenlere bedava dağıtmaya başladı. Karpuzu parayla satmayacağına yemin ettiğini söyleyen Adem B, "Ben bu karpuzları satmayacağım, o cezayı da ödeyeceğim" diye sitem etti. Seyyar satıcının ayrıca iki manav dükkanı olduğu, uyarılmasına rağmen seyyar satıcılık yapmaya devam ettiği öğrenildi.

Seyyar satıcının dağıttığı karpuzları alan bazı vatandaşlar karpuzun ücretini ödemek istese de Adem B. kabul etmedi. Karpuzcunun bedava dağıttığı karpuzlar ise vatandaşa yaradı. - BURDUR

Son dakika haberi: Seyyar karpuzcu cezaya sinirlenip karpuzu bedava dağıttı
Son dakika haberi: Seyyar karpuzcu cezaya sinirlenip karpuzu bedava dağıttı
Son dakika haberi: Seyyar karpuzcu cezaya sinirlenip karpuzu bedava dağıttı
Son dakika haberi: Seyyar karpuzcu cezaya sinirlenip karpuzu bedava dağıttı
Son dakika haberi: Seyyar karpuzcu cezaya sinirlenip karpuzu bedava dağıttı
Son dakika haberi: Seyyar karpuzcu cezaya sinirlenip karpuzu bedava dağıttı
Son dakika haberi: Seyyar karpuzcu cezaya sinirlenip karpuzu bedava dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Emel Sayın Selçuk Tekay Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Seyyar karpuzcu cezaya sinirlenip karpuzu bedava dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 16:11:04. #1.15#

title