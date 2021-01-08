Son dakika haberi | Seyşeller, Kovid-19 aşısı için Çinli Sinopharm ile anlaştı
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Son dakika haberi | Seyşeller, Kovid-19 aşısı için Çinli Sinopharm ile anlaştı

08.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:16
Son dakika haberi | Seyşeller, Kovid-19 aşısı için Çinli Sinopharm ile anlaştı

Son dakika haberi: Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ve virüs kaynaklı ölümlerin en az görüldüğü ülke olan Seyşeller, Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının alımı için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ve virüs kaynaklı ölümlerin en az görüldüğü ülke olan Seyşeller, Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının alımı için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Seyşeller Haber Ajansına göre Sağlık Bakanı Peggy Vidot, Çin'den 50 bin doz aşı alındığı bilgisini paylaştı.

Vidot, "Koronavirüsle mücadelede aşı için Çinli Sinopharm şirketi ile anlaşmaya varıldı. Aşılama süreci pazartesi günü başlayacak." dedi.

İlk olarak sağlık çalışanlarına aşı yapılacağını açıklayan Vidot, Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan'ın da ilk aşı yapılacak kişiler arasında olacağını aktardı.

Yaklaşık 100 bin nüfusa sahip Hint Okyanusu'ndaki Doğu Afrika ülkesi Seyşeller'de 420 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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