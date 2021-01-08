Son dakika haberi | Seyşeller, Kovid-19 aşısı için Çinli Sinopharm ile anlaştı

Son dakika haberi: Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ve virüs kaynaklı ölümlerin en az görüldüğü ülke olan Seyşeller, Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının alımı için anlaşma sağlandığını açıkladı.