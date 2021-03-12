BOLU Seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı
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BOLU Seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı

12.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:36

Seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldıBOLU'da, TEM yolunda tuğla yüklü TIR'ın yanan lastikleri, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı

BOLU'da, TEM yolunda tuğla yüklü TIR'ın yanan lastikleri, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 19.30 sıralarında TEM yolunun Elmalık mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Sabit Gümüşalan yönetimindeki 41 K 8437 plakalı TIR'ın dorsesindeki lastiklerden duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü, TIR'ı sağ şeride çekti. Sürücü, balataların ısınmasıyla alev alan lastikleri söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan lastikleri söndürdü.

BOLU Seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı
BOLU Seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı
BOLU Seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı
BOLU Seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı
BOLU Seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı
BOLU Seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı
BOLU Seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı
BOLU Seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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