Son dakika haberi | Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı
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Son dakika haberi | Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı

Son dakika haberleri... Karabük'te seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Son dakika haberi | Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı
22.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:01

Karabük'te seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre olay Karabük-Safranbolu karayolu Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Cihan A. yönetimindeki 78 SC 3278 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü araçtan inip yol kenarına park ettikten sonra otomobil alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale edemeyen sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yardımı ile araç yoldan kaldırıldı.

Aracının seyir halinde iken teklemeye başladığını ifade eden sürücü, otomobilden indikten sonra bir anda alev aldığını belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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