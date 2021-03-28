Son dakika haberi! Seyir halindeki otomobil küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Seyir halindeki otomobil küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Seyir halindeki otomobil küle döndü

Son dakika haberi... Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıtı.

Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil küle döndü.

Yangın bugün öğlen saatlerinde Bayındır ve Kızıldere Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. D.M. idaresindeki 06 LML 47 plakalı otomobilden seyir halinde iken dumanlar çıkmaya başladı. Otomobil sürücüsü D.M. aracını kenara çekerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri otomobili saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında otomobil küle dönerek kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son dakika haberi! Seyir halindeki otomobil küle döndü
Son dakika haberi! Seyir halindeki otomobil küle döndü
Son dakika haberi! Seyir halindeki otomobil küle döndü
Son dakika haberi! Seyir halindeki otomobil küle döndü
Son dakika haberi! Seyir halindeki otomobil küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Bahar Candan Şeyma Subaşı Jason Statham Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Mesut Bakkal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Seyir halindeki otomobil küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 16:10:52. #1.14#
title