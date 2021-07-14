Son dakika haberi... Seyir halindeki halk otobüsünde yangın
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Son dakika haberi... Seyir halindeki halk otobüsünde yangın

Son dakika haberi... Seyir halindeki halk otobüsünde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Zonguldak'tan Kozlu ilçesine seyir halinde ilerleyen halk otobüsünden kıvılcımlar çıkmaya başlayınca yürekler ağızlara geldi.

Zonguldak'tan Kozlu ilçesine seyir halinde ilerleyen halk otobüsünden kıvılcımlar çıkmaya başlayınca yürekler ağızlara geldi. Otobüsün boş olması da büyük bir faciayı önledi.

Olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi sınırında meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak'ta Kozlu ilçesindeki durağa giden seyir halindeki halk otobüsünün motor kısmından kıvılcımlar çıkmaya başladı. Şoför durumu fark edince hızlıca aracı yol kenarında park etti. Şoför eline aldığı yangın söndürme tüpüyle hemen halk otobüsüne müdahale etti. Kıvılcımların durmasıyla birlikte yüreklere su serpildi. Öte yandan otobüsün içerisinde yolcu olmadığı öğrenildi. Olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve polis ekibi çağrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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