Son dakika haberi... Seyir halindeki araçta yangın çıktı
Son dakika haberleri: Bartın'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
25.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:48
Bartın'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 74 AAK 345 plakalı otomobil İnkumu yolu üzerinde seyir halindeyken alev aldı.
Olay yerine çağrılan Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yanan araç daha sonra çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
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Kaynak: AA