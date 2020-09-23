Son dakika haberi | Seyir halinde arı sokan traktör sürücüsünün kaza anı kamerada
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Son dakika haberi | Seyir halinde arı sokan traktör sürücüsünün kaza anı kamerada

23.09.2020 15:31 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:35
Son dakika haberi | Seyir halinde arı sokan traktör sürücüsünün kaza anı kamerada

Son dakika haberleri... SAMSUN'da arının ısırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan traktör sürücüsü Adem Özdemir (55) hayatını kaybetti.

SAMSUN'da arının ısırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan traktör sürücüsü Adem Özdemir (55) hayatını kaybetti. Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Olay, dün saat 16.00'da Çarşamba ilçesi Çayvar Mahallesi'nde meydana geldi. 55 RJ 655 plakalı traktör sürücüsü Adem Özdemir'i, seyir halinde bulunduğu sırada arı soktu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Özdemir idaresindeki traktör, yol kenarında bulunan birağaca çarptı. Ağır yaralanan Özdemir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in amblulans beklendiği sırada çevredeki vatandaşlara, arı soktuğu için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Özdemir, hastanede yapılan  müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise, çevrede bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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