Son dakika haberi | Seyir halinde alev alan otomobile su bidonları ve yangın tüpleri ile müdahale edildi
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Son dakika haberi | Seyir halinde alev alan otomobile su bidonları ve yangın tüpleri ile müdahale edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Seyir halinde alev alan otomobile su bidonları ve yangın tüpleri ile müdahale edildi Karabük'te seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangına yoldan geçen diğer vatandaşlar su bidonları ve yangın tüpleri ile müdahale ederken, otomobilde yaşanan küçük çaplı patlama ise paniğe...

Seyir halinde alev alan otomobile su bidonları ve yangın tüpleri ile müdahale edildi

KARABÜK - Karabük'te seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangına yoldan geçen diğer vatandaşlar su bidonları ve yangın tüpleri ile müdahale ederken, otomobilde yaşanan küçük çaplı patlama ise paniğe neden oldu.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil Yenice istikametinden Karabük'e seyir halinde iken motor kısmının altından alevler çıkan otomobili fark eden vatandaşlar sürücüyü uyararak durdu. Bu sırada yol kenarında su dolduran vatandaşlar ellerinde su bidonları ile yangına müdahale ettiği sırada otomobilin motor kısmında yaşanan küçük çaplı patlama paniğe neden oldu. Yoldan geçen diğer sürücülerinde yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Son dakika haberi | Seyir halinde alev alan otomobile su bidonları ve yangın tüpleri ile müdahale edildi
Son dakika haberi | Seyir halinde alev alan otomobile su bidonları ve yangın tüpleri ile müdahale edildi
Son dakika haberi | Seyir halinde alev alan otomobile su bidonları ve yangın tüpleri ile müdahale edildi
Son dakika haberi | Seyir halinde alev alan otomobile su bidonları ve yangın tüpleri ile müdahale edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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