SEYHAN, ADANA (AA) - Adana ve bölgenin sulama ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan ve Adana'nın merkezinde bulunan Seyhan Gölü, akşam saatlerinde farklı görüntülere sahne oluyor. Güneşin batmasıyla birlikte kızıllaşan gökyüzüyle birlikte gölün yüzeyi de kırmızının tonlarına bürünürken, gölde yüzen ördekler siluet biçiminde göründü.