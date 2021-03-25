Son dakika haberi... Seyhan Devlet Hastanesi Kovid-19'la mücadelede aktif rol alıyor

Son dakika habere göre Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Güney Cem Bülbüloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sağlık hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Güney Cem Bülbüloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sağlık hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin çalışanı bulunan hastanelerinde Kovid-19 öncesi günlük ortalama 5 bin civarında poliklinik hizmeti verildiğini söyledi.

Kovid-19 sürecinde poliklinik sayılarının günlük 3 bin civarında olduğunu aktaran Bülbüloğlu, bu dönemde Kovid-19'luların yanı sıra diğer hastalara da en üst düzeyde sağlık hizmeti sunduklarını kaydetti.

Bu zorlu süreçte hiçbir hastayı geri çevirmeden tedavilerini yapmaya çalıştıklarını belirten Bülbüloğlu, yatak sayılarını 400'den 600'e çıkardıklarını, yoğun bakımlarını da bu dönemde Sağlık Bakanlığı'nın ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün destekleriyle arttırarak hastalara şifa olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bu süreçte görev yapan fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bülbüloğlu, "Bizim nöbet tutup 36 saat sonra çıkan ertesi gün bir daha nöbete gelen hemşirelerimiz oldu. Kendi hastası yatarken diğer hastalara bakan hemşirelerimiz oldu. Kahramanca çalışan sağlık personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

Bülbüloğlu, şu an yoğun bakım hasta sayısında azalmanın olduğunu, ancak bunun tekrar yükselişe geçmemesi için herkesin kurallara uymasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven