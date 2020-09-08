Son dakika haberi: Seydişehir Kaymakamı Erdoğan, devlet hastanesini denetledi Gelen son dakika haberine göre Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Devlet Hastanesi'nde aksaklıkların yaşanmaması için denetim gerçekleştirdi.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Devlet Hastanesi'nde aksaklıkların yaşanmaması için denetim gerçekleştirdi.

Hastanede Başhekimi Seyit Ali Deniz'den bilgi alan Kaymakam Erdoğan, özellikle hastaların yoğun olarak kullandıkları acil servislerin hijyenik hale getirilmesini istedi.

Koronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar denetimlerin süreceğini belirten Kaymakam Erdoğan, "Özellikle hastalığın yayılmasını önlemek için toplum sağlığını ilgilendiren konularda çok daha hassasiyet gösterilmesini istiyoruz. Sağlık personelimize bu zorlu mücadelede teşekkür eder başarılar dilerim." dedi.

Kaymakam Aydın Erdoğan, başhekimlikte alınacak yeni tedbirler konusunda toplantı yaptı.

Toplantıya, pandemi ile mücadele ilçe koordinatörü Ferhat Tükel, Başhekim Seyit Ali Deniz, Başhekim Yardımcısı Yunus Açıkgöz, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şengül Parlak, İdari Mali İşler Müdürü Abdullah Ağılcı, Müdür Yardımcısı Özgür Demirbaş, İlçe Sağlık Müdürü Hakan Özdemir, Uz. Dr. Mustafa Yıldırım, acil uzmanı Dr. Merve Özkan katıldı.

Kaynak: AA