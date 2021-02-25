Son dakika haberi: Seydişehir İlçe Mili Eğitim Müdürü Kibar'dan engelli öğrenciye doğum günü sürprizi
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Son dakika haberi: Seydişehir İlçe Mili Eğitim Müdürü Kibar'dan engelli öğrenciye doğum günü sürprizi

25.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:18
Son dakika haberi: Seydişehir İlçe Mili Eğitim Müdürü Kibar'dan engelli öğrenciye doğum günü sürprizi

Son dakika haber... Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, bedensel engelli, evde uzaktan eğitim gören öğrencinin evine giderek, doğum günü sürprizi yaptı.

Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, bedensel engelli, evde uzaktan eğitim gören öğrencinin evine giderek, doğum günü sürprizi yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Kibar, ilkokul 4 .sınıf öğrencisi olan bedensel engelli Muhammed Yalman'ın en büyük hayalinin doktor olmak olduğu söyledi.

Seydişehir'in 30 kilometre uzaklığında bulunan Saraycık Mahallesinde ikamet eden bedensel engelli Muhammed Yalman, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmen ile derslerine çalışıyor.

Şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşayan Muhammed Yalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve öğretmeni Muhammed Batı'ya teşekkür etti.

Muhammed Yalman, "Çok mutluyum. Beni doğum günümde unutmadılar. Öğretmenime ve müdürüme çok teşekkür ediyorum. Ben okumayı ve satranç oynamayı çok seviyorum. Okuyarak doktor olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kibar da "Muhammed kendisi ile barışık, gayretli ve azimli bir öğrencimiz. Asla hedefinden vazgeçmiyor. Öğretmenine dersleri konusunda sürekli sorular soruyor. Son yıllarda engellilere yönelik ciddi bir duyarlılık ortaya çıktı. Engelli kardeşlerimizde artık bu toplumda biz de varız diyebiliyor. Ben Muhammed'e yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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