Son dakika haberi: Seydişehir'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekiplerince, 3 gün önce düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan biri yabancı uyruklu 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.Ç, A.C, M.B, H.T. ve R.J. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, 25 Ocak Salı günü ilçede fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.