Son dakika haberi! Seydişehir'de otluk alan yangını
Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında 50 hektarlık otluk alan zarar gördü.
04.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:23
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında 50 hektarlık otluk alan zarar gördü.
Seydişehir Hafif Sanayi Bölgesi'nde bulunan otluk alanda, yüksek gerilim hatlarına çarpan bir kuştan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle iş yeri sahipleri büyük panik yaşadı.
Rüzgarın etkisiyle yangın hızla etrafa yayılırken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları yapılan yangında, 50 hektarlık alan zarar gördü.
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Kaynak: AA