Son dakika haberi | Seydişehir'de koronavirüs tedbirleri denetimi
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Son dakika haberi | Seydişehir'de koronavirüs tedbirleri denetimi

17.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:28
Son dakika haberi | Seydişehir'de koronavirüs tedbirleri denetimi

Son dakika haber... Seydişehir'de Kaymakam Aydın Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve Pandemi Mücadale Koordinatörü Ferhat Tükel denetimlerde bulundu.

Seydişehir'de Kaymakam Aydın Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve Pandemi Mücadale Koordinatörü Ferhat Tükel denetimlerde bulundu.

Erdoğan ve Arıcı, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde oluşturulan noktalarda sokağa çıkma yasağı denetimleri hakkında da emniyet personelinden bilgi aldı.

Ekipler denetimlerde sokağa çıkma yasağına uymayan araçları kontrol ederken, sokağa çıkma izin belgesi olmayan sürücülere ve vatandaşlara işlem yaptı.

Erdoğan, Seydişehir'de koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının uygulanması ve kolluk güçleri tarafından takibinin yapılmasıyla ilçe genelinde vaka sayıların gözle görülür azalma olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "İlçemizdeki vatandaşlarımız kısıtlamalara büyük oranda uyuyorlar. İlçemizde günlük vaka sayısı 100'ün üzerinde görülürken şu anda bu sayı 10 ila 5 arasında değişiyor. Bu da vatandaşlarımız kurallara uyarak büyük gayret göstermesinin bir sonucu. Ama bu demek değil ki vaka sayısı düştü pandemi bitiyor. Asla tedbiri elden bırakmayacağız. Kurallara uymaya devam edeceğiz. İlçemizde sağlık çalışanlarımızın aşılama işlemleri yapıldı. Aşılama çalışmaları ve kurallara uyarak inşallah bu işin üstesinden gelecek bu zor günleri hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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