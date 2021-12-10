Son dakika haberi! Seydişehir'de ev yangını - Haberler
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Son dakika haberi! Seydişehir'de ev yangını

Son dakika haberi! Seydişehir'de ev yangını
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında, ev ile bitişiğindeki ahır kullanılamaz hale geldi.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında, ev ile bitişiğindeki ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kesecik Mahallesi'nde Saim Parlak' ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek, soğutma çalışmalarını tamamladı.

Evlerinin yandığını gören Parlak ailesi, sinir krizi geçirirken, ev ile bitişiğindeki ahırda bulunan 1 büyükbaş ile 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da yangın bölgesine giderek, durum hakkında bilgi aldı. Tutal, aileye "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, kendilerine gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

Son dakika haberi! Seydişehir'de ev yangını

Son dakika haberi! Seydişehir'de ev yangını

Son dakika haberi! Seydişehir'de ev yangını

Son dakika haberi! Seydişehir'de ev yangını

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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