Son dakika haberi: Seydişehir'de ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Son dakika haberlerine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvuran Hasan Yaşar (78), yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Yaşar, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.
Daha sonra kalkan helikopter hastayı, Konya Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun