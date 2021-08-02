Son dakika haberi: Seydikemer yangını, kısmen kontrol altında
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Son dakika haberi: Seydikemer yangını, kısmen kontrol altında

Son dakika haberi: Seydikemer yangını, kısmen kontrol altında
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde dünden bu yana devam eden orman yangını, günün ilk ışıklarıyla helikopterle havadan müdahale sonucu kısmen kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde dünden bu yana devam eden orman yangını, günün ilk ışıklarıyla helikopterle havadan müdahale sonucu kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları, havadan ve karadan sürüyor.

Seydikemer'in Arifler Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, dün saat 16.00 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına havadan1 helikopterle karadan da 2 arazöz, 2 su tankeri, 3 dozer, 2 itfaiye aracı ve orman işçileri ile müdahale edildi. Alevler kontrol altına alındı, havanın kararmasıyla helikopterle çalışma sona erdi. Yangın gece ise tekrar alevlendi. Karadan gece boyu yangına müdahale edildi. Bu sabah günün ilk ışıklarıyla helikopterle yeniden alevlere müdahaleye başlandı. Bölge halkının da söndürme çalışmalarına destek olduğu yangın, kısmen kontrol altına alındı.


Son dakika haberi: Seydikemer yangını, kısmen kontrol altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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