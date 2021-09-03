Son dakika haberi... Seydikemer'de trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Seydikemer'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi... Seydikemer'de trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Fehmi A. yönetimindeki 48 BBC 38 plakalı motosiklet ile Hanife K. idaresindeki 48 JR 208 15 Plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yer savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan Fehmi A. ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haberi... Seydikemer'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi... Seydikemer'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına daldı: 1 ölü, 7 yaralı
İstanbul'da hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına daldı: 1 ölü, 7 yaralı
14 yaşındaki Mertcan, babasını beklerken ölümünü izlemiş
14 yaşındaki Mertcan, babasını beklerken ölümünü izlemiş
Otomobil ile minibüs çarpıştı, hurdaya dönen araçlardan 4 yaralı çıkarıldı
Otomobil ile minibüs çarpıştı, hurdaya dönen araçlardan 4 yaralı çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Murat Kurum Meral Akşener Aliya İzzetbegoviç
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Defne Samyeli Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Muslera Cristiano Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Seydikemer'de trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 15:25:35. #1.14#

title