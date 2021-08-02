Son dakika haberi | Seydikemer'de tekrar başlayan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberi | Seydikemer'de tekrar başlayan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi | Seydikemer'de tekrar başlayan yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde söndürüldükten sonra tekrar başlayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde söndürüldükten sonra tekrar başlayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Arifler Mahallesi'nde önceki gece çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştı. Dün gece bölgede tekrar alevlerin parlaması sonucu ekipler sabah saatlerine kadar yangın söndürme çalışmalarına devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Son dakika haberi | Seydikemer'de tekrar başlayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Seydikemer'de tekrar başlayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Seydikemer'de tekrar başlayan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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