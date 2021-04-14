Son dakika haberi... Seyahat kısıtlaması başladı, izin belgesi olmayanlara ceza kesildi
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Son dakika haberi... Seyahat kısıtlaması başladı, izin belgesi olmayanlara ceza kesildi

Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Seyahat kısıtlaması başladı, izin belgesi olmayanlara ceza kesildi

Son dakika gündem haberine göre KOCAELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı uygulanmaya başlandı.

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KOCAELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı uygulanmaya başlandı. Kentin girişlerinde denetim yapan polis, izin belgesi olmayanlara ceza kesti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı saatler 19.00'u gösterdiğinde Kocaeli'de de uygulanmaya başlandı. D-100 yolu üzerinde ve TEM yolu gişelerinde denetim yapan polis ekipleri, gelen bütün araçları tek tek durdurarak, araçta bulunanların seyahat izin belgelerini sordu. Seyahat izin belgesi olmayanların ya da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan kişilere ceza uygulandı.


Son dakika haberi... Seyahat kısıtlaması başladı, izin belgesi olmayanlara ceza kesildi
Son dakika haberi... Seyahat kısıtlaması başladı, izin belgesi olmayanlara ceza kesildi
Son dakika haberi... Seyahat kısıtlaması başladı, izin belgesi olmayanlara ceza kesildi
Son dakika haberi... Seyahat kısıtlaması başladı, izin belgesi olmayanlara ceza kesildi
Son dakika haberi... Seyahat kısıtlaması başladı, izin belgesi olmayanlara ceza kesildi
Son dakika haberi... Seyahat kısıtlaması başladı, izin belgesi olmayanlara ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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